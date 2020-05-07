Сбербанк первым в России предоставил физическим лицам возможность открытия счета эскроу в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», говорится в релизе финучреждения.

«После того как застройщик, у которого приобретается недвижимость, создает и подписывает договор счета эскроу, документ появляется в приложении «Сбербанк Онлайн». Физическому лицу (дольщику) достаточно отсканировать полученный от застройщика QR-код или найти в приложении договор в поисковой строке по слову «эскроу», ознакомиться с договором и подписать его в один клик», — отмечается в сообщении.

Дальнейшее обслуживание счета также осуществляется полностью в удаленном режиме: в «Сбербанке Онлайн» можно формировать выписки и справки, смотреть баланс и пополнять счет не выходя из дома.

В банке уже прошла первая полностью удаленная сделка оформления счета эскроу как застройщиком, так и физическим лицом.