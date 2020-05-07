Сбербанк открыл собственную компанию-трейдер в Швейцарии, говорится в релизе финучреждения.

«Торговая компания Sber Trading Swiss AG станет международным дополнением к уже существующей торгово-сырьевой инфраструктуре группы Сбербанка. Sber Trading Swiss AG специализируется на торговле и транспортировке нефти, нефтепродуктов, угля, металлов, насыпных и сельскохозяйственных товаров. Сбербанк продолжает расширять присутствие на сырьевых рынках и открывает офис своей торговой компании в кантоне Цуг, Швейцария. Sber Trading Swiss AG станет центральным звеном международного товарно-сырьевого бизнеса Сбербанка», — отмечается в сообщении.

Генеральным директором компании назначен Денис Лунин, ранее занимавшийся развитием товарно-сырьевого бизнеса и бизнесов с фиксированной доходностью в ряде российских и международных банков.



Компания Sber Trading Swiss AG специализируется на международных операциях с сырьевыми товарами: нефтью и нефтепродуктами, углем, металлом, насыпными и сельскохозяйственными товарами.

