Руснарбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2—0,25 процентного пункта.

«Максимальный комфорт» (на 367 дней) открывается под 4,75—5,25% годовых.

Доходность «Накопительного» составит 5,35—5,85%, а «Пенсионного» — 5,45—5,85% годовых. Срок депозитов — 181, 367, 730 дней.

По вкладу «Максимальный доход+» (на 1 098 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств составит 4,42%.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 10 тыс. рублей.

«Универсальный ВИП» (от 3 млн рублей на 181, 367, 730 дней) оформляется под 5,85—5,95% годовых.

Все вклады можно пополнять. Проценты, за исключением депозита «Максимальный комфорт», выплачиваются ежемесячно.

По «Максимальному комфорту» проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.