Министерство труда и соцзащиты подготовило проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году» в целях «упрощения взаимодействия работодателя и работников» в условиях пандемии COVID-19, пишет РБК . Документ направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, после этого он может быть внесен в правительство. Ведомство предлагает впервые воспользоваться временным правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений в период борьбы с пандемией. Отступающее от Трудового кодекса (ТК) регулирование предлагается распространить только на 2020 год.

Проект постановления предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя. Запрета принимать решение о сокращении численности или штата во время карантина в документе не прописано, но предлагается установить, что в случае сокращения штата, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение происходит только после завершения ограничительных мер — на следующий рабочий день после этого. Согласно ТК, работодатель обязан предупредить сотрудников о предстоящем увольнении не позднее чем за два месяца.

Также Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы с двух месяцев до двух недель, если необходимость вызвана карантинными ограничениями. Ведомство предлагает наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев (вместо одного). Перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия сотрудника, а его зарплата не должна быть ниже среднего заработка на прежней работе. Для оперативного введения сменного режима рабочего времени «для рассредоточения работников в помещениях», оптимизации нагрузки Минтруд предлагает уведомлять работников о новых графиках сменной работы не позднее чем за семь календарных дней до введения их в действие, следует из документа.

По словам экспертов, проект содержит риски для работников — это сокращение прав трудящихся, вызванное обстоятельствами внешнего характера, но направленное на то, чтобы облегчить участь работодателя. Они и сейчас имеют возможность сократить операционные издержки в условиях падения выручки из-за карантинных ограничений, отправив работников в неоплачиваемые отпуска. Основная часть увольнений происходит через принуждение работника уйти либо по соглашению сторон, либо по собственной инициативе, что говорит о том, что многие нормы трудового законодательства так, как надо, не работают, считают эксперты.

Проект постановления правительства, разработанный Минтрудом, «грубо нарушает иерархию источников права, основанную на Конституции и Трудовом кодексе», считает заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени О.Е. Кутафина Никита Лютов. По его мнению, документ представляет собой «попытку «ради революционной целесообразности» актами правительства регулировать то, что подлежит регулированию на законодательном уровне. «При этом власть избегает введения чрезвычайного положения», — напоминает он.