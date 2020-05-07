Минэкономразвития предлагает российским предпринимателям переходить на международные стандарты ответственного ведения бизнеса (ОВБ) и подготовило брошюру с пошаговым планом действий, пишут «Известия» . Предполагается, что их внедрение поможет повысить прозрачность деятельности фирм, увеличить эффективность внутренних процессов, открыть доступ к новым рынкам, повысить лояльность сотрудников и нарастить добавленную стоимость. Также реализация стандартов дает возможность выявить и предотвратить потенциальные риски.

Ведомство предлагает пошаговый план действий для фирм, которые приняли решение внедрять у себя ОВБ. Так, необходимо назначить ответственного за это из числа руководителей компании и разработать систему поощрений для сотрудников, провести разъяснительную работу с подрядчиками и включить стандарты ОВБ в письменные соглашения с поставщиками. Каждый раз перед запуском нового проекта целесообразно проводить оценку рисков нарушения рекомендаций, а деятельность, которая им не соответствует, необходимо остановить, советует Минэкономразвития. Если привести деловые отношения в соответствие с принятыми стандартами ОВБ невозможно, бизнес должен быть готовым прекратить эти отношения, на каких бы выгодных условия они ни были построены, говорится в брошюре. Также министерство рекомендует предприятиям участвовать в инициативах по внедрению ответственного ведения бизнеса на национальном уровне и опубликовать в открытом доступе отчеты своих результатов.

В Минэкономразвития заявили, что рекомендации не теряют актуальности во время пандемии и приобретают большее значение в период посткризисного восстановления — прежде всего для компаний, которые ориентированы на экспорт и международное сотрудничество.

По мнению экспертов, прямые затраты на внедрение стандартов ОВБ составят 2–8% от выручки российских компаний, а косвенные могут измеряться десятками процентов. Для предприятий, которые сегодня испытывают дефицит средств и инвестиционных возможностей, это означает существенное осложнение выхода из кризиса. Стоимость перехода на стандарты ОВБ подразумевает перестройку бизнес-процессов и изменения штатной структуры, крупный бизнес в России пока к ним лучше готов, чем МСП, полагают эксперты.