Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 34 копейки. На 10:10 мск курс доллара повысился на 17 копеек и составил 70,66 рубля, а евро подорожал до 78,49 рубля (плюс 39 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра нефтяной рынок будет поддерживать рубль. На валютном рынке индекс доллара снижается, у рубля до американской сессии есть возможность протестировать уровень 70 рублей. Так как сегодня пятница, то перед выходными рубль к закрытию дня может закрыться в минусе, ближайшая цель — 69,65 рубля, отмечал аналитик.

«Мы прогнозируем, что американский лидер выдвинет сегодня китайским властям какой-то ультиматум, что станет предметом переговоров сторон в дальнейшем. Пока же российский рынок акций откроется хорошим снижением, а в целом к дневному клирингу потери могут превысить 1% по индексу Мосбиржи. Очень странно на таком фоне выглядит укрепление рубля, который в паре с долларом сумел пройти несильную поддержку 70,8. Теперь пара вполне может начать тестировать «круглую» отметку 70, а в случае ее уверенного пробоя срыв стопов может увести курс в район 68—69», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.