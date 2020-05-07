Доля безработных в России может вырасти с докризисных 4,6% до 6—7% в случае самого благоприятного сценария «Отскок», до 8—10% — при базовом сценарии «Тяни-толкай» и до 12—15% (с увеличением числа безработных на 7,8 млн человек в абсолютном выражении) — если кризис пойдет по сценарию «Критический спад». К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Последствия кризиса будут сильно различаться по отраслям, причем больше всего пострадают те из них, которые напрямую затронуты карантинными мерами. Согласно анализу BCG, более 80% всех временных увольнений в мире, вероятнее всего, будут иметь место в сфере непродовольственного ретейла, обрабатывающей промышленности, гостиничном и ресторанном бизнесе, туризме и строительстве.

«В России — при самом жестком сценарии «Критический спад» — сокращения могут коснуться до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и недвижимости. Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли, как сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная промышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор, здесь сокращения составили бы 4—6%. Наиболее вероятный сценарий «Тяни-толкай» предполагает более умеренный уровень сокращений: 11—16% — в секторе услуг, 7—10% — в торговле, 6—10% — в строительстве и недвижимости и 5—10% — в промышленности», — говорится в исследовании.

Бюджетный сектор и коммунальные услуги не затронуты безработицей при любом сценарии. Сокращение платежеспособного спроса населения в России может достигать от 2—3% до 9—12% в зависимости от масштабности кризиса, отмечают эксперты.

«Мы ожидаем, что уровень безработицы в мире начнет возвращаться к равновесному состоянию к концу 2020 года. Однако пандемия уже запустила процесс долгосрочных структурных изменений — от гибких и удаленных схем работы до ускорения автоматизации — и эти изменения затронут до 1,5 миллиарда рабочих мест на протяжении следующего десятилетия. К 2030 году автоматизация подвергнет риску 12% существующих рабочих мест, около 30% рабочих мест потребуют от людей совершенно новых навыков. Таким образом, хотя правительствам необходимо в первую очередь активно бороться с кризисом в ближайшей перспективе, не менее важными будут и те меры, которые нужно принять уже сегодня, чтобы гарантировать высокое качество кадрового капитала в будущем», — заключили в BCG.

