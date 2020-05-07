Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) по итогам нерабочего апреля просрочили более чем на 90 дней выплаты по 4,5 млн займов — 40,7% от их общего числа, пишет РБК . Таковы данные бюро кредитных историй «Эквифакс». По словам генерального директора компании Олега Лагуткина, такой показатель — максимум за последние годы. Это рекорд с декабря 2016 года, свидетельствует статистика бюро.

Также месяц в режиме самоизоляции из-за пандемии негативно сказался на качестве портфеля МФО — на 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. Еще на 1 апреля на такую просрочку приходилось 32,1% от портфеля, а на 1 марта — 30,5%. Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% и приблизился к 4 млрд рублей. В розничном портфеле МФО было 11,13 млн займов на 149,65 млрд рублей, в апреле он сократился более чем на 3% в денежном и количественном выражении. Сжатие отразилось на уровне просрочки, но основная причина — поведение клиентов, считает Лагуткин.

По словам участников рынка, ухудшилась платежная дисциплина заемщиков, даже если на уровне просроченной задолженности это пока не сказалось. В апреле заемщики стали быстрее допускать первую просрочку, а собираемость на всех стадиях ухудшилась. Это связано со сферой деятельности клиентов — в основном это работники сферы услуг, рабочие, доход которых имеет сдельный характер. Также многие клиенты во время самоизоляции предпочитали не тратить сбережения на погашение долгов, отметили представители МФО. Просрочка росла и потому, что у кредиторов было меньше возможностей собирать долги из-за карантинных мер и ограничений. Судебное взыскание во время режима самоизоляции приостановилось, а некоторые МФО просто не могли собирать займы дистанционно.

Для микрофинансового рынка рост уровня просроченной задолженности на несколько процентных пунктов не является драматичным, считают эксперты. Платежная дисциплина клиентов пока улучшается не так значительно, как хотелось бы. Ухудшение ситуации может произойти летом либо в начале осени, когда работодатели, поддерживавшие бизнес, исчерпают такие возможности и будут вынуждены продолжить сокращение персонала, прогнозируют эксперты. Также глубина проблем будет зависеть от развития ситуации с пандемией.

Рейтинговое агентство АКРА прогнозировало резкий рост неплатежей по микрозаймам. Объем проблемной задолженности может превысить 50% совокупного портфеля компаний. Прогноз остается в силе, заявил замдиректора группы финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Риски МФО также смягчаются наличием уже созданных резервов. По оценкам АКРА, объем сформированных резервов соответствует 40–45% от портфеля.