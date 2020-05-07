Чистый поток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), оказался нулевым против оттока в 210 млн долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Чистые потоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций за отчетную неделю оказались нулевыми против оттока в 210 млн долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.