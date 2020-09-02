Сотрудников, которые перешли на удаленную работу, чаще подводили не технические системы, а психологическая неготовность работать дома, пишет «Российская газета» . К такому выводу пришли участники онлайн-конференции «DigitalRemoteOffice: цифровые платформы и сервисы для дистанционной работы».

Эксперты выделили три основных направления, на которые необходимо обратить внимание при переводе сотрудников на «удаленку»: обеспечение безопасного доступа к IТ-инфраструктуре, удаленный контроль работы и взаимодействие с сотрудниками и по телефону, и по видеосвязи. Также сами сотрудники должны позаботиться о том, чтобы эффективность работы на «удаленке» не снизилась. Технические сложности при переходе на такой режим работы тоже есть: возросло количество видеоконференций, периодически возникают сложности со связью, обслуживать домашние ноутбуки в удаленном формате сложнее, чем в офисе, не у всех дома стабильно работает Интернет, также увеличился рабочий день.

Часть экспертов полагают, что после пандемии компании будут передавать больше функций внештатным работникам, потому что с ними проще работать, они дешевле, поэтому можно сэкономить деньги. Другие убеждены, что бизнес должен опираться на своих сотрудников. Чтобы фрилансер работал эффективно, необходим очень высокий уровень структурирования задач. К тому же внештатному сотруднику нужно время, чтобы разобраться в конкретном бизнесе или проекте, а внутренний уже все знает и понимает. Также все должны уметь работать в Excel и знать иностранный язык. Чем больше у компании сотрудников с универсальными навыками, тем она сильнее.

Как изменится рынок труда после пандемии, пока прогнозировать трудно, полагают эксперты. Многие компании уже сегодня готовятся ко второй волне распространения нового коронавируса осенью. Многим сотрудникам придется искать новую работу, а в плюсе окажутся IТ-специалисты: их востребованность будет только возрастать.