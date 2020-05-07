Теперь страницы сайта загружаются в среднем в 7 раз быстрее, а количество переходов на страницы с оформлением карт, кредитов и депозитов выросло на 9%.



Многочисленные проведенные тесты позволили разработчикам сайта найти решения, значительно улучшающие удобство сайта, в том числе:

— В один блок собрали все сервисы, доступные не только для клиентов. Теперь загрузка мобильного приложения, перевод денег с карту на карту и курсы валют собраны вместе, их не нужно искать.

— Заменили слайдер с продуктами банка на панель с табами (закладками). Больше не нужно пролистывать весь слайдер, чтобы увидеть все, что предлагает банк — все сразу видно на закладках.

— Все онлайн-заявки собрали на одном экране, куда можно перейти по кнопке «Онлайн заявки». Кредиты, дебетовые и кредитные карты, ипотека и расчетный счет для малого бизнеса теперь доступны на одной странице, здесь же клиент может продолжить заполнять каждую ранее начатую заявку.

— Для мобильных устройств меню переместили в самый низ экрана. Так проще дотянуться пальцами руки, держащей телефон. Стало удобнее.



Большая часть страниц сайта переведена на новую платформу, созданную собственной командой разработчиков банка. Ее характерные особенности — масштабируемость, модульная архитектура, унифицированный дизайн, адаптация под любое устройство пользователя. За счет этого удалось не только сделать сайт более быстрым и удобным, но повысить конверсию по всем основным предложениям банка. Также значительно сократились затраты на поддержку сайта и разработку новых страниц.