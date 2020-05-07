Получатели денежных переводов имеют выбор: зачислить денежные средства на банковскую карту или получить наличными в широкой инфраструктуре «Золотой Короны».

Новый функционал стал доступен в мобильном приложении KoronaPay (6+) от «Золотой Короны». Теперь пользователи приложения в Европе смогут бесплатно отправлять денежные переводы в Россию и СНГ из 31 страны – всех государств Евросоюза, а также Великобритании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна.

Чтобы осуществить перевод, на смартфон с европейским номером необходимо скачать бесплатное приложение KoronaPay (6+) в App Store или Google Play . Затем следует выбрать страну получателя, ввести сумму перевода, ФИО получателя и отправителя, а также данные банковской карты, с которой будут списаны деньги для перевода. После подтверждения платежа на финальном экране в приложении отобразится уникальный номер перевода, который нужно сообщить получателю.

KoronaPay (6+) является одним из наиболее популярных и высоко оцененных пользователями финансовых сервисов, размещенных в магазинах мобильных приложений. Рейтинг приложения в App Store или Google Play – 4,7, общее количество скачиваний превышает 6,5 млн.

Отправить деньги в приложении KoronaPay можно с дебетовых или кредитных карт VISA, Mastercard и Maestro, выпущенных европейскими банками. Комиссию за денежные переводы из Европы в РФ и СНГ KoronaPay не взимает. Например, если из Европы осуществляется перевод на сумму 100 евро, с карты отправителя списывается ровно 100 евро и адресат получает в пункте выдачи наличными точно такую же сумму. «Золотая Корона» обладает самой масштабной инфраструктурой в России и странах СНГ: сеть обслуживания в этих регионах насчитывает более 30 тыс. пунктов.

Также существует возможность получить перевод не выходя из дома: средства можно зачислить на банковскую карту. Услуга зачисления денежных переводов на карту с помощью мобильного приложения доступна для пользователей «Золотой Короны» в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдове, России и Узбекистане.

Сервис по отправке денежных переводов из Европы с использованием мобильного приложения предоставляется Koronapay Europe Ltd., лицензия ЦБ Кипра № 115.1.3.30/2018 от 11.12.2018 г. условия обслуживания размещены на сайте koronapay.eu .