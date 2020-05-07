Лондонский VTB Capital PLC, входящий в группу ВТБ, продолжил сокращать персонал, свидетельствует его отчетность за 2019 год. По итогам прошлого года VTB Capital сократил около 25% сотрудников — их численность уменьшилась с 206 до 159. Она снизится и в 2020 году, анонсируют в банке.



VTB Capital был центром, вокруг которого выстраивалась стратегия работы группы ВТБ на международном рынке, сказано в отчетности, но в 2018 году инвестбанку пришлось пересмотреть свою бизнес-модель, в том числе из-за ухудшения геополитической обстановки между Россией и Великобританией и роста неопределенности из-за выхода королевства из Евросоюза.

VTB Capital остается убыточным: в 2019 году инвестбанк показал убыток в размере 59,1 млн долларов, годом ранее — в размере 63,9 млн. Активы VTB Capital в прошлом году сократились с 2,7 млрд до 2,12 млрд долларов, капитал — с 696 млн до 630 млн.

Группа ВТБ c 2018 года реструктурирует и сокращает персонал в лондонском подразделении в пользу другой «дочки» — VTB Europe, базирующейся во Франкфурте. VTB Europe был создан после объединения немецкого, французского и австрийского подразделений, банк специализируется на корпоративном кредитовании и инвестиционном банкинге, сказано на его сайте. В Германии также работает розничная платформа VTB Direktbank, занимающаяся привлечением депозитов.

В 2018 году лондонский VTB Capital продал свои активы другим структурам группы ВТБ: за тот год портфель кредитов лондонского подразделения сократился на 72%, до 870 млн долларов, из-за продажи активов в Москву или Франкфурт. VTB Capital также решил сократить риск-аппетит на долговом рынке и рынке капитала. Новая роль лондонского банка в группе описывается в отчетности следующим образом: привлекать инвестиции в Россию, распространяя российские долговые продукты, содействовать в подготовке кредитных операций другим компаниям группы. В 2019 году, например, VTB Capital был одним из букраннеров IPO Headhunter.