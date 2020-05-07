Снижение ВВП России может достичь 5,5% в 2020 году по сравнению с прошлым годом на фоне последствий пандемии и резкого снижения цен на нефть, говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, Россия столкнулась с двойным ударом по экономике, помимо последствий пандемии коронавируса и ограничительных мер, негативное влияние оказывает резкое падение цен на нефть и другие ресурсы. «В результате негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику, падения цен на нефть, а также от отсутствия активной и масштабной стимулирующей политики ожидается, что в 2020 году темпы сокращения ВВП России (-5,5%) окажутся больше, чем среднемировой показатель (-3%)», — говорится в докладе.

Результаты экономического развития России за последние 10 лет привели к тому, что перед началом кризиса 2020 года темпы роста ВВП, инвестиции в основной капитал и реальные располагаемые доходы населения находились на низком уровне. «Поэтому несмотря на то, что прогнозируемое снижение ВВП до -5,5% не кажется столь масштабным, для экономики России это будет носить драматический характер», — подчеркивается в докладе. Согласно ему, к нынешнему кризису российская экономика подошла после десятилетней стагнации в отличие от кризиса 2008—2009 годов. Так, с 2008 года ВВП России вырос на 11%, при этом в среднем по миру накопленным итогом рост составил 45%, а по развивающимся странам — 70%.