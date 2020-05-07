Программа льготной ипотеки должна быть расширена на апартаменты, которые по законодательству не имеют статуса жилья, следует из доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину.

«Разрешать продавать апартаменты под льготную ипотечную ставку», — предлагается в докладе.

Кроме того, в качестве мер поддержки строительной отрасли предлагается субсидировать процентную ставку по кредитам тем застройщикам, которые сохранили 90% занятости своих сотрудников, а не 100%, как установлено сейчас. В числе предложений также разрешить девелоперам, претендующим на субсидирование ставки, сдвигать срок ввода в эксплуатацию на временной период ограничений в строительстве. При этом программу субсидирования процентной ставки застройщиков (5,5%) предлагается расширить до 100 млрд рублей в 2020 году. В настоящий момент на эти цели правительство выделило 12 млрд рублей.

Титов вместе с этим предлагает расширить льготное кредитование системообразующих строительных организаций на всю группу компаний, а не только на головное лицо, а также начать процесс возврата строительных рабочих из ближнего зарубежья с условием тестирования на коронавирус и 14-дневной самоизоляции.