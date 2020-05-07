Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести льготы для российских высокотехнологичных компаний, которые работают за рубежом по лицензионным договорам прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Об этом говорится в ежегодном докладе Титова, посвященном проблемам развития высокотехнологичных компаний в РФ.

«В целях стимулирования оборота результатов НИОКР [предлагается] введение вычета НДС при реализации за пределами России прав на использование на основании лицензионного договора исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), то есть для тех видов деятельности, которые невозможно ограничить таможенными барьерами», — отмечается в докладе.

Также Титов просит о пониженной ставке налога на прибыль организаций в отношении прибыли, полученной от экспорта результатов интеллектуальной деятельности, что позволит увеличить число зарегистрированных патентов, создать дополнительные стимулы для налогового резидентства и «умных» инвестиций, уменьшить отток интеллектуальной собственности. На первом этапе предлагается опробовать указанную льготу на российских экспортерах, а в дальнейшем распространить ее на внутренние операции. По словам Титова, российская юрисдикция «все еще уступает некоторым иностранным государствам в создании достаточных условий для реализации за пределами России прав на использование интеллектуальных прав на основании лицензионных договоров».

Титов предложил создать льготные кредитные программы для высокотехнологичных компаний на срок не менее семи — десяти лет на цели инвестиционного развития новых производственных объектов, покупку технологий и оборудования в приоритетных секторах, чтобы стимулировать их развитие. По его мнению, сейчас большая часть существующих мер финансовой поддержки в России распространяется на предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ), в то время как многие высокотехнологичные компании-лидеры имеют выручку более 2 млрд рублей. Он также предложил ввести квоту в размере не менее 20% на закупку отечественной высокотехнологичной продукции государственными корпорациями и госорганами.

Кроме того, Титов предлагает разработать специальные банковские продукты для пополнения оборотных средств высокотехнологичных компаний, работающих по федеральным законам о закупках «за счет внедрения аккредитивов и эскроу-счетов», а также запустить специальные программы рефинансирования портфелей проектов лизинговых компаний на покупку отечественного оборудования в приоритетных секторах экономики.

Также бизнес-омбудсмен предлагает создать специальную налоговую инспекцию, работающую с высокотехнологичными компаниями, а в профилях и моделях рисков налоговых правонарушений Федеральной налоговой службы (ФНС) «предусмотреть особенности формирования налоговой базы субъектов инновационного предпринимательства».