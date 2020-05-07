Минэкономразвития не исключает падения ВВП в 2020 году на 7,5%, пишут «Известия» . Такую оценку ведомство приводит в консервативном варианте обновленного прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 годы, рассказал источник, близкий к правительству. В этом сценарии ведомство прогнозирует среднегодовую цену нефти марки Urals на уровне 30,2 доллара за баррель. Курс валюты в этих условиях составит 72,9 рубля/доллар, а инфляция — 3,8%.

В базовом варианте Минэкономразвития ожидает снижения ВВП на 5%, стоимость нефти — 31,1 доллара за баррель, курс в 72,6 рубля/доллар и инфляцию на уровне 4%. С 2021 года экономика должна перейти к росту на 2,8% при условии, что цена на нефть увеличится до 35,4 доллара, а американская валюта — до 74,7 рубля, прогнозировало ведомство. Оптимистичный или целевой сценарий министерство в правительство не вносило, говорит один из источников. Представленный Минэкономразвития прогноз может быть скорректирован после одобрения и запуска общенационального плана восстановления экономики, заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая в Госдуме.

Согласно данным Минфина об исполнении федерального бюджета, в нерабочем апреле номинальный ВВП упал на 28%, или 2,4 трлн рублей, от аналогичного уровня 2019 года и составил 6,3 трлн рублей.

По словам экспертов, показатели из консервативного прогноза Минэкономразвития — абсолютно адекватны. Также индикаторы деловой активности в РФ за апрель в целом сопоставимы с другими странами. Консервативный прогноз станет реальным, если осенью начнется вторая волна пандемии, большие риски несет и торговый конфликт США с Китаем, который был основной угрозой экономической стабильности до распространения коронавируса, считают эксперты.

Если среднегодовая цена на нефть составит 30 долларов, то курс доллара поднимется выше консервативного прогноза Минэкономразвития и достигнет 75–76 рублей, заявила главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Инфляция при такой цене на нефть, напротив, будет меньше, чем ожидает ведомство, уверена она. Орлова ожидает падения ВВП на 3% по итогам года.