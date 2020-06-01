Сбербанк выдал льготный кредит на сумму 3 млрд рублей авиакомпании «Уральские авиалинии» по новой госпрограмме поддержки системообразующих предприятий. Сбербанк открыл авиакомпании кредитную линию по льготной процентной ставке сроком на 12 месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Выдача первого транша по данной кредитной линии состоялась 28 мая 2020 года.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» является стратегическим партнером Сбербанка. Мы всегда поддерживали ее деятельность и готовы продолжать это делать в дальнейшем. Помимо льготного кредита, мы продлили срок действия подписанной ранее кредитной линии еще на три года, до октября 2023 года, подтвердив тем самым намерения банка и компании продолжить сотрудничество на долгосрочной основе», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

