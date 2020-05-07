Факторинговый рынок по итогам 2020 года может потерять в объеме, пишет «Коммерсант» . Это произойдет впервые за пять лет, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекции будет развиваться по негативному сценарию, ожидают в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

В НКР ожидают провала объемов финансирования во II квартале. Согласно базовому сценарию (снижение ВВП на 5–6% и падение доходов населения на 7–8%), это приведет к замедлению темпов роста по итогам года. Объем выплаченного факторинговыми компаниями финансирования вырастет не более чем на 10% по сравнению с 2019 годом и достигнет 3,3–3,4 трлн рублей. Если реализуется негативный сценарий, то снижение ВВП составит 7–8%, а восстановление экономической активности начнется лишь в первой половине 2021 года. Это приведет к падению рынка факторинга до 2,7–2,8 трлн рублей.

По оценке аналитиков, пандемия частично окажет и положительное влияние. Например, в среднесрочной перспективе в металлургии в связи со снижением продаж продукции и скорости оборота дебиторской задолженности производители будут стремиться монетизировать ее посредством факторинга, полагают в НКР. Повышение цен в потребительском секторе приведет к номинальному росту кредиторской задолженности предприятий и, как следствие, к росту факторинга.