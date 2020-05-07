Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 12 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,09 рубля (плюс 8 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 78,25 рубля (плюс 10 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром пара доллар/рубль сохраняет боковое движение в диапазоне 70,6—72,11 рубля. По его словам, основные валюты торгуются в минусе к доллару, поэтому давление на рубль сохранится до открытия американской сессии. Общая картина указывает на дальнейшее укрепление рубля до 69,65 рубля.

«В отсутствие каких-либо поводов для укрепления рубля ждем разворота пары доллар/рубль вверх и ее неспешного движения в район 75. Кроме слабости отечественной экономики рублю пора бы начать слабеть в ожидании резкого снижения ставки ЦБ», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.