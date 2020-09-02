Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня приступят к поэтапному снятию ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора города.

«В рамках предложений совета (Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на первом этапе, с 1 по 14 июня, режим принятых ранее ограничений будет смягчен. В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации. Посещение кладбищ будет разрешено при условии использования средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.