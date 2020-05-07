Проинвестбанк предлагает вклад «Летнее настроение» . Срок вклада составляет 300 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 100-й день — 6,5%, со 101-го по 200-й день — 5,9%, с 201-го по 300-й день — 5,5%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,97%. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 1,5 млн рублей.

Пополнение и частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода. При досрочном расторжении договора ранее выплаченные проценты не пересчитываются.