На возврат налога за 2019 год самозанятым будет выделено более 1 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Мы вернем плательщикам налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год. Такое поручение нам давал президент. На эти цели мы выделим 1,6 млрд рублей. Особо подчеркну, что для получения этих средств гражданам не потребуется направлять заявления в Федеральную налоговую службу. Работа по возврату будет организована в автоматическом режиме. Получателю средств необходимо лишь мобильное приложение «Мой налог» и действующая банковская карта, на которую будут перечислены средства», — пояснил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ подготовило поправки, направленные на поддержку самозанятых граждан в условиях пандемии коронавируса.