Перевод сотрудников на удаленную работу поможет компаниям сберечь от 15% до 35% бюджета в зависимости от сферы деятельности, пишут «Известия» , ссылаясь на первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала. По его словам, при таком графике деятельности не нужно арендовать офисное помещение, нанимать охрану, оплачивать коммунальные услуги, что уже составляет 20–22% трат. Однако, несмотря на технические возможности, не все перейдут на дистанционный формат, полагает он.

После стабилизации эпидемиологической ситуации компании-гиганты из топ-50 планируют перевести часть персонала на удаленную занятость. Так, рассмотреть возможности расширения форматов дистанционной занятости после завершения пандемии готовы в «Газпром нефти». Заинтересованность во внеофисной деятельности отметили около 20% сотрудников группы, добавили там. Варианты перехода на полную или частичную дистанционную занятость прорабатывают и в «Ростелекоме». Проект удаленной работы BeeFREE позволил в 2019-м сократить на 25% затраты на аренду офисов, их площадь уменьшить также на четверть, рассказали в «Билайне». Из дома трудятся более 90% сотрудников.

Промышленные предприятия также рассматривают новую форму занятости. Там прорабатывают частичный переход на дистанционный режим работы после пандемии, пока окончательных выводов нет.

Касаясь подготовки к посткарантинной жизни, бизнес рассказал о способности обеспечить безопасность персонала в офисах и на производстве по всем требованиям и рекомендациям. Некоторые работодатели планируют провести тестирование своих сотрудников на наличие COVID-19.

По словам экспертов, удаленная занятость дает возможность сэкономить деньги не только на аренде, но и на организации рабочего места для сотрудника, которое может обходиться до полумиллиона рублей. Также переход бизнеса в коворкинги и смарт-офисы, где не нужно тратиться на оборудование, сохранит 20% бюджета. Минимизировать издержки помогают и услуги фрилансеров, которым оплачивают только проектные расходы. Но многие предприятия предпочтут остаться в офисе — тогда спрос на рабочие помещения в среднем снизится на 10–20%. К концу года арендные ставки упадут на 15–30%, полагают эксперты.