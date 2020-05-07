ЦБ установил официальные курсы валют на 29 мая.

Курс доллара повысился на 3,77 копейки, составив 71,1012 рубля (71,0635 рубля на 28 мая). Курс евро увеличился на 35,42 копейки до 78,2611 рубля (77,9069 рубля на 28 мая).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,96 рубля (минус 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 78,1 рубля (минус 8 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 70,85—71,21 рубля за доллар и 78,02—78,39 рубля за евро.