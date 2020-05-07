Новикомбанк запустил госпрограмму кредитования системообразующих предприятий по ставке до 5% годовых, следует из релиза финучреждения.

«Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», участвует в программе «ВЭБ.РФ» по предоставлению льготных кредитов системообразующим предприятиям. Программа реализуется в соответствии с разработанным правительством по поручению президента России комплексом мер и направлена на поддержку системообразующих предприятий в непростой обстановке, вызванной пандемией коронавируса (COVID-19)», — говорится в релизе.

Кредитные средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы сотрудникам и сопутствующие платежи; закупку сырья и материалов; приобретение, текущий ремонт и обслуживание оборудования; коммунальные платежи и многое другое.