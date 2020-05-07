Средний размер выданных потребительских кредитов в апреле 2020 года составил рекордные 236,3 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с мартом 2020 года средний размер потребкредитов вырос всего на 2,4% (в марте 2020 года – 230,7 тыс. рублей). Основной рост среднего размера потребкредитов до рекордных значений пришелся именно на март 2020 года.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (510,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (395,1 тыс.), Московской области (365,7 тыс.), Ханты-Мансийском АО (334,7 тыс.), а также в Ленинградской области (270,7 тыс.).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (+25,7%), Приморский край (+21,5%), Ростовская область (+11,8%) и Красноярский край (+11,2%). Наибольшее снижение показателя были выявлено в Московской (-10,3%), Пензенской (-8,6%), Нижегородской (-5,5%) и Самарской (-5,0%) областях. В Москве средний размер потребительского кредита снизился в апреле по сравнению с мартом на 3,6%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 7,8%.