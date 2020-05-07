Об этом говорится в материалах кредитной организации.
Наблюдательный совет банка «ФК Открытие» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщает кредитная организация.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2019 года:… Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2019 года», — говорится в сообщении.
Оценить:
Нет комментариев