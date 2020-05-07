Наблюдательный совет банка «ФК Открытие» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщает кредитная организация.



«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2019 года:… Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2019 года», — говорится в сообщении.