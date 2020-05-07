Московский Кредитный Банк (МКБ), основным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев, 28 мая приобрел 100% банка «Веста», следует из материалов кредитной организации.



«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 725 500 000 (семьсот двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) голосов, что составляет 100% уставного капитала эмитента», — сказано в материалах.

О том, что группа компаний «Регион» может продать банк «Веста» и Руснарбанк Московскому Кредитному Банку в феврале сообщил председатель совета директоров ГК «Регион» Сергей Менжинский. Как пояснили в пресс-службе ГК «Регион», речь идет лишь о потенциальной возможности и синергетическом эффекте от перехода двух банков (кроме Дальневосточного Банка), входящих в группу компаний «Регион», в банковский бизнес МКБ.