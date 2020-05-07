Клиентка Альфа-Банка при попытке позвонить в кредитную организацию через Skype попала на мошенников, которые убедили ее перевести деньги на «специальный счет». В банке заявили, что коммуникаций с клиентами через Skype не ведут. Корреспонденту Банки.ру также удалось выйти на связь с владельцем подложного аккаунта ознакомиться со схемой его работы.

Во время пандемии пользователь Arangkwa оказалась за границей . «Все началось с того, что я хотела перевести деньги в онлайн-банке с дебетового счета на счет кредитной карты, но ошиблась валютой во всплывающем окне и перевела не рубли, а тот же номинал в евро», — пишет клиентка Альфа-Банка. Пытаясь отменить операцию, она написала в чат, но проблему решить не смогла. Поскольку звонки из-за границы дорогостоящи, Arangkwa решила воспользоваться Skype. Она ввела в поиске номер Альфа-Банка и позвонила на первый аккаунт с логотипом кредитной организации и надписью «Дистанционное банковское обслуживание».

«Только вот там ответили мошенники, которые успешно и виртуозно <…> уговорили меня перевести сумму денег на другой счет, чтобы потом вернуть их мне на правильный. Я бы никогда в жизни не повелась на такую схему, если бы мне с таким предложением позвонил сам Альфа-Банк. Но тут звонила я сама — и звонила я по номеру «Альфы», — объясняет Arangkwa. Она успела сделать несколько переводов и поняла, что ее обманывают, когда пришло сообщение от банка о блокировке. В результате Arangkwa оказалась за границей с заблокированной картой: даже теми средствами, который остались на счету, без перевыпуска карты воспользоваться она не могла.

В заблуждение клиента могла ввести новость о запуске канала связи в Skype в 2012 году — сейчас эта ссылка стоит на первой строчке при запросе «Альфа-банк скайп» в «Яндексе». Однако новость была опубликована на сайте украинского Альфа-банка и к российской кредитной организации отношения не имеет.

В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили, что банк не ведет коммуникаций с клиентами через Skype и не имеет официального аккаунта в этом мессенджере. «В этом случае клиентка, по всей видимости, попалась на удочку мошенников, которые воспользовались тем обстоятельством, что через Skype можно звонить как на городской номер, так и на другой аккаунт Skype, и пользователю не всегда очевидно, куда именно он звонит», – сообщили в банке.

Банк, действительно, заблокировал карты и учетную запись клиентки в мобильном приложении, так как существует опасность, что мошенникам удалось узнать у нее данные для доступа к ее счетам. «Так как сейчас клиентка находится за границей и доступ к деньгам на счетах для нее жизненно необходим, банк дал ей возможность снять необходимую сумму через банкомат. После ее возвращения в страну она снова пройдет идентификацию и банк перевыпустит для нее карты», — сообщили в пресс-службе.

Корреспондент Банки.ру провел эксперимент, набрав в поиске Skype номер Альфа-банка +74957888878. Аккаунт «дистанционного банковского обслуживания Альфа-Банка» все еще активен. Спустя сутки после звонка представителя Банки.ру, владелец аккаунта перезвонил, представившись сотрудником Альфа-Банка. Вкратце разговор выглядел так:

Корреспондент Банки.ру: «Я сейчас нахожусь за границей, а срок действия моей карты прекращается в июне. Я до этого времени не смогу вернуться в Россию, чтобы прийти в отделение и ее перевыпустить. Какие у меня варианты?»

«Специалист банка»: «У вас на данный момент доступ к вашему онлайн-кабинету присутствует?»

Корреспондент Банки.ру: «Да».

«Специалист банка»: «СМС вы можете получать на ваш номер телефона?»

Корреспондент Банки.ру: «Да».

«Специалист банка»: «Я сейчас сделаю на основании вашего запроса собственный запрос. Мне нужно будет подключиться к специалисту, специалист меня перенаправит в другой отдел, где меня проконсультируют, как наиболее оптимально в вашей ситуации поступить. Если вам удобно, вы можете оставаться на линии»

Спустя несколько несколько минут ожидания

«Специалист банка»: «Мы вам рекомендуем обновить ваш текущий лицевой счет. Вы к нам позвонили через мобильный телефон или ноутбук?»

Корреспондент Банки.ру: «Через ноутбук».

«Специалист банка»: «На ноутбуке у вас чуть левее сердца будут два окна. Это share screen, или демонстрация. Дистанционное банковское обслуживание. Мне необходимо, чтобы все мои действия были запечатлены как на аудио, так и на видеосвязи, чтобы я полностью выполнил регламент банка…»

Корреспондент Банки.ру: «Зачем мне делиться своим видео?»

«Специалист банка»:: «Смотрите, когда вы будет демонстрировать видео, вам нужно будет войти в онлайн-кабинет…»

На этом корреспондент Банки.ру завершила разговор. Спустя некоторое время с аккаунта перезвонили, представившись уже другим специалистом. Правда, с тем же самым голосом.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

