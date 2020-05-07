Правительство России выделит почти 11 млрд рублей на поддержку аэропортов страны в условиях пандемии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Направим почти 11 млрд рублей на поддержку наших аэропортов. Средства должны пойти в первую очередь на зарплаты работников и уплату страховых взносов», — сообщил он и отметил, что эта мера поддержки не распространяется на руководство аэропортов и членов советов директоров.

Также средства могут быть использованы на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспортных средств и иные расходы, пояснил Мишустин.

По его словам, контролировать расходование средств будет Росавиация. Это поможет частично компенсировать расходы аэропортов, возникшие из-за падения объёмов пассажирских авиаперевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции, добавил премьер-министр.