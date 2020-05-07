План восстановления экономики России после ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, должен быть реализован до конца 2021 года, приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он озвучил это в ходе совещания об объемах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения.

В ходе совещания премьер-министр также отметил, что работу по подготовке плана предполагается завершить на текущей неделе.

По словам Мишустина, на сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. «Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», — указывается в сообщении.