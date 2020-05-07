Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 22 мая составили 565,3 млрд долларов против 562,9 млрд на 15 мая 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.



Таким образом, за отчетную неделю объем резервов вырос на 2,4 млрд долларов.

Увеличение показателя за неделю на 0,4% произошло «под воздействием положительной переоценки», поясняется в комментарии регулятора.



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

