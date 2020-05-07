Увеличение показателя произошло под воздействием положительной переоценки.
Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 22 мая составили 565,3 млрд долларов против 562,9 млрд на 15 мая 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.
Таким образом, за отчетную неделю объем резервов вырос на 2,4 млрд долларов.
Увеличение показателя за неделю на 0,4% произошло «под воздействием положительной переоценки», поясняется в комментарии регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
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