Для решения данной задачи банк ввел в промышленную эксплуатацию современную систему мониторинга и предотвращения мошенничества, построенную на решениях своего давнего партнера Compass Plus.

После завершения проекта, реализованного при технологической поддержке Compass Plus, Liberty Bank получил возможность эффективно выявлять и предотвращать подозрительные транзакции, что позволило выстроить более эффективную защиту для клиентов, существенно снизив риски и потери от различных видов мошеннических действий.

Ключевыми факторами при выборе Compass Plus в качестве поставщика программного решения стали: возможность оперативного создания собственных алгоритмов для выявления и предотвращения подозрительных транзакций, интеграция решения с существующей IT-инфраструктурой банка и возможность предоставления сервиса спонсируемым банкам.

«Liberty Bank и Compass Plus успешно сотрудничают с 2005 года, и совместная реализация данного проекта в очередной раз продемонстрировала гибкость программных продуктов Compass Plus и соответствие их функциональных возможностей самым современным требованиям и тенденциям в отрасли. С помощью новой антифрод-системы мы получили возможность бороться с мошенничеством на качественно новом уровне – не только оперативно реагировать на любые потенциальные угрозы, но и предотвращать подозрительные операции, делая наши карточные продукты удобными и безопасными для клиентов», – отметил Леван Тхелидзе, заместитель генерального директора в Liberty Bank.

«Мы гордимся многолетним сотрудничеством с Liberty Bank, и выбор банка в пользу программного продукта от Compass Plus демонстрирует не только прочность наших партнерских отношений, но и надежность предлагаемых нами решений. Этот проект еще раз подтвердил, что решения Compass Plus соответствуют передовым отраслевым стандартам и отвечают рыночным реалиям, в которых объемы карточного мошенничества постоянно растут, а методы, практикуемые мошенниками, становятся все более изощренными», – заявил Дмитрий Леньшин, ассоциированный вице-президент и директор по развитию бизнеса центральной региональной дирекции Compass Plus.

О Liberty Bank: Liberty Bank является универсальным банком, предоставляющим физическим и юридическим лицам полный спектр банковских услуг с использованием самых современных технологий финансовой индустрии. Внедрение новых услуг, инновационных платежных сервисов и современных технологических решений обеспечивает банку доверие со стороны клиентов и лидирующие позиции на локальном рынке.

О компании Compass Plus: Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея 30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.