Саудовская Аравия и некоторые другие члены ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки не только в мае-июне, но и до конца года, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК+ и российской нефтяной отрасли. Несколько источников из стран, участвующих в пакте ОПЕК+, сообщили, что Саудовская Аравия инициировала обсуждение возможности продления максимального сокращения добычи до конца 2020 года.

«Саудиты считают, что рынку все еще необходима поддержка и хотят продлить действующие квоты до конца года. Русские хотят того же, но не могут согласовать это с нефтяными компаниями», — сообщили источники.

Собеседники агентства, знакомые с пониманием ситуации в России, сказали, что Москва пока не приняла однозначного решения, поскольку после встречи министра энергетики Александра Новака с нефтяниками на этой неделе их мнения разделились. Некоторые из участников совещания сказали, необходимо подождать, чтобы понять, насколько сможет восстановиться спрос после возобновления авиационных перевозок.

«Конечно, мы подчинимся, если нам скажут продолжать сокращать как есть. Но если спрос ОК, то я не вижу причин, чтобы менять сделку», — отметил источник в одной из российских нефтекомпаний.