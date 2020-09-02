Российский рынок акций вчера двигался в боковом тренде, так как инвесторы завались вопросом, пришло ли время фиксировать прибыль после скачка индекса РТС почти на 50% с минимумов середины марта. По итогам дня индекс РТС опустился на 0,1% до 1 212 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,5 до 2 741 пунктов. Вместе с тем, на рынке наблюдался спрос на бумаги банков и компаний горнометаллургического сектора. В лидерах роста были и акции Аэрофлота. Курс рубля ослаб на 0,3% до 71,01 руб./долл. Цены на нефть отскочили со своих максимумов – BRENT опустилась в цене на 4,0% до 34,74 долл./барр. на фоне опасений по поводу переизбытка предложения на рынке. Европейские рынки акций немного выросли, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 прибавил 0,2%, так как инвесторы, игнорируя негативный новостной фон, сосредоточились на перезапуске экономик и договоренностях в отношении финансовой помощи в ЕС.

Сегодня мы ожидаем, что российский рынок акций продолжит двигаться в боковом тренде, однако на горизонте возникают факторы давления: Сегодня российский рынок акций на открытии продолжил движение в боковом тренде, так как инвесторы продолжали размышлять о возможной фиксации прибыли после того как рынок вырос на 50% со своих минимумов конца марта. В мире нарастают опасения в связи с ростом напряженности между США и Китаем по поводу Гонконга, а пандемия Covid-19 ставит под угрозу первый этап торговой сделки. Курс юаня торгуется на восьмимесячных минимумах – сегодня Пекин должен принять закон о национальной безопасности Гонконга, что должно привести в действие санкции США против Пекина. Сегодня выходят недельные данные по рынку труда в США, и инвесторы сосредоточат внимание на этой статистике; согласно прогнозам, еще 2 млн американцев потеряли работу на прошлой неделе.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Инфляция составила 0,2% с начала месяца на 25 мая; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщил вчера Росстат, потребительские цены выросли на 0,1% за период с 19 по 25 мая после нулевого роста на протяжении предыдущих двух недель подряд. В итоге инфляция с начала месяца составила 0,2%, повышая вероятность того, что после мартовского уровня 0,6% м/м и 0,8% м/м в апреле месячная инфляция может сохраниться на уровне 0,2% м/м в мае. В этом случае годовая инфляция может составить всего 3,0% г/г, подтверждая наши ожидания повышения ключевой процентной ставки на 75 б. п. на заседании 19 июня.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

“Северный поток 2” может столкнуться с санкционным давлением со стороны США; Газпром может оказаться вовлеченным в процесс; НЕГАТИВНО “Северный поток 2”может столкнуться с дополнительными санкциями, так как Газпромпланирует возобновить строительные работы в Балтике. Напомним, что судно-трубоукладчик “Академик Черский”, принадлежащее российской газовой монополии, стоит в порту Мукран, Германия, находясь неподалеку от газоприемной станции и производственных площадок “Северного потока 2”, пролегающего по дну Балтийского моря. Призванный удвоить существующие экспортные мощности “Северного Потока”, поставляющего природный газ в Европу в обход основных транзитных маршрутов, пролегающих по территории Польши и Украины, новый трубопровод мощностью 55 млрд куб. м завершен на 94%. Строительные работы были приостановлены в конце декабря прошлого года, когда санкции со стороны США не позволили европейским подрядчикам завершить участок трубопровода протяженностью 160 км, пролегающий через территориальные воды Дании.

Поскольку Газпром планирует возобновить строительство трубопровода в ближайшие месяцы, США угрожает расширить санкции против компании с целью пресечь любые попытки вдохнуть новую жизнь в замороженный проект. Тем не менее, мы считаем, что риск санкций для Газпрома невелик – учитывая статус концерна как одного из ключевых игроков на мировой газовой арене, любые выпады в адрес компании неизбежно нанесут серьезный урон рынку трубопроводного газа и СПГ.Как заявил представитель Комитета по Международным Отношениям Сената США, сенатор-республиканец Тед Круз, представляющий интересы штата Техас (одного из ключевых регионов добычи углеводородов в стране), президент США “может и должен наложить на Газпром парализующие санкции”, которые потенциально могут коснуться топ-менеджеров российской газовой монополии, не затрагивая деятельности концерна.

Тем не менее, мы не исключаем, что пакет новых санкций также будет направлен против инвесторов проекта СП2 (Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall) и потенциальных потребителей трубопроводного газа, вынуждая их выйти как из проекта (заметим, что оператором проекта является СП между Газпромом и партнерами), так и из будущих контрактов на поставку газа. Тем не менее, мы хотим обратить внимание на то, что правительство Германии подтвердило свою принципиальную поддержку проекту, охарактеризовав новые санкции как неуместные и несвоевременные перед лицом более серьезных вызовов, связанных пандемией и ее последствиями.

Хотя мы считаем любые выводы вокруг сложившейся ситуации преждевременными, мы отмечаем нарастающее давление со стороны ЕС и США (см наш утренний обзор от 21 мая 2020), что, по нашему мнению, ставит перспективы запуска проекта в 2021 г. под сомнение.В свете “’экстерриториального” подхода правительства СШАв решении внешнеполитических вопросов, использующего экономические санкции в качестве инструмента конкурентной борьбы на рынках, представляющих интерес для американского бизнеса,мы хотели бы отметить, что сложившаяся ситуация на газовом рынке вынуждает американское правительство идти на жесткие меры: поскольку газовый рынок переживает глубокий кризис на фоне разрушения спроса и переизбытка предложения, что спровоцировало снижение спотовыхцен ниже уровня безубыточности производителей СПГ в США, оценить масштаб нового пакета санкций представляется сложным на данном этапе, что затрудняет прогнозирование этого эффекта на компанию.

ОПЕК+ обсуждает продление сроков по сокращению добычи; Россия может поддержать углубление ограничений; НЕОДНОЗНАЧНО Министр энергетики России Алексей Новак 26 мая обсудил с нефтедобывающими компаниями возможное продление действующих квот по сокращению добычи, заявив о том, что соответствующее принципиальное решение может быть принято в рамках заседания представителей ОПЕК+ в июне. Как сообщает агентство “Интерфакс”, некоторые члены OПЕК проголосовали против постепенного смягчения условий сделки в июле-августе, предлагая распространить действующие квоты на весь летний период. Если такое решение будет принято 10 июня на встрече министров стран ОПЕК+, российские нефтедобывающие компании будут вынуждены увеличить сокращение добычи в общей сложности на 0,5 млн барр. в сутки в последние два месяца лета, что приведет к сокращению добычи на 3,7% в 3К20. Тем не менее, эта мера может существенно ускорить процесс ребалансировки нефтяного рынка, что должно спровоцировать изменение фьючерсных цен и частично отразится уже в июльских контрактах, оказав фундаментальную поддержку участникам нефтяного рынка. Мы признаем спекулятивную природу подобных рассуждений, однако видим дополнительные сигналы, указывающие на изменения в подходе правительства: вчера вечером состоялся звонок между президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом, на котором стороны условились о дальнейшей тесной координации на глобальном нефтяном рынке, что, на наш взгляд, указывает на то, что можно ожидать дальнейших действий со стороны участников соглашения.

Никита Блохин: NBlokhin2@alfabank.ru (Старший аналитик)

ФосАгро: основные тезисы интервью гендиректора компании Андрея Гурьева газете “Ведомости”; НЕЙТРАЛЬНО Газета “Ведомости” опубликовала интервью гендиректора ФосАгро Андрея Гурьева, в котором он выразил взгляд на ситуацию с продажами в начале года и перспективы сектора на 2020 г. Основные тезисы этого интервью мы приводим ниже:

Пандемия Covid-19 в Китае вызвала снижение производства фосфатных удобрений примерно на 2 млн тонн, оказав поддержку ценам, которые выросли на 11% в 1К20 до $300/тонн. В конце 1К20 Китай возобновил производство в больших объемах, реагируя на господдержку и сильное снижение цен на сырье, главным образом, на уголь и природный газ.

ФосАгро обнулила все свои склады в Европе, Латинской Америке и России для создания большей гибкости в условиях карантинных ограничений. Компания смогла увеличить объемы продаж на своих ключевых р ынках. Компания законтрактована на 2К20. Сейчас основной вопрос заключается в том, окажет ли вторая волна пандемии негативное влияние на осенние продажи.

Доступность удобрений спровоцировала рост спроса на удобрения на внутреннем рынке. Продажи ФосАгро на домашнем рынке выросли в 1,5 раза в 1К20. Однако сейчас сложно прогнозировать ситуацию в части дальнейшего спроса. По словам г-на Гурьева, рынок пока не достиг дна возможного снижения спроса, и сложности еще впереди.

Развитый внутренний рынок, поддержка со стороны сырьевого и энергетического секторов, самодостаточность в продуктах питания и значительные золотовалютные резервы повышают шансы на то, что Россия пройдет через кризис с минимальными потерями. Компании по производству удобрений, имея статус стратегически важных предприятий сельскохозяйственного сектора, остаются под защитой государства. Поставки удобрений, которые входят в перечень стратегически важной продукции, не подверглись ограничениям в период пандемии.

За последние два месяца по понятным причинам тема экологичности и экологии ушла на второй план, тем не менее,она остается на повестке, и, как только начнется восстановление после пандемии, она зазвучит с новой силой.

В условиях экономического кризиса ФосАгро предприняла меры по обеспечению компании подушкой ликвидности. ФосАгро минимизировала командировки, выставки и предложила скидки по авансовым платежам.

Г-н Гурьев подтвердил планы по капиталовложениям. Компания планирует направить на эти цели 36 млрд руб. в этом году. Инвестпроекты компании на 80% завязаны на российских поставщиков. Компания готовится к работе в условиях переизбытка предложения на глобальном рынке удобрений, где конкурентоспособность компании будет определяться себестоимостью.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела) Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)