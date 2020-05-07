Еврокомиссия (ЕК) намерена потратить на экономическое восстановление Евросоюза после пандемии коронавируса 1,3 трлн евро в течение следующих семи лет в дополнение к предложенному на 2021-2027 годы бюджету в размере 1,85 трлн евро. Об этом сообщил на видео-брифинге в Брюсселе первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Еврокомиссия предложила [в среду] создание фонда восстановления «ЕС нового поколения» в объеме 750 млрд евро (Должен быть утвержден странами ЕС и запущен с 2021 года. — Прим. ред.). Этот фонд дополнит экстренную программу противодействия пандемии в 540 млрд евро, которая будет запущена с 1 июня. Таким образом, наш ответ составит около 1,3 трлн евро, что дополнит следующий семилетний бюджет Евросоюза», — заявил он.

Домбровскис выразил уверенность, что в сумме эти инструменты «позволят покрыть недостаток инвестиций в европейской экономике, который образуется в результате спада потребления, производства и сокращения торговли».

В свою очередь, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони отметил, что средства из фонда в 750 млрд евро будут направлены на финансирование преобразований в экономике государств ЕС, направленных на ее преобразование в «зеленую и цифровую экономику». По его словам, страны ЕС должны предоставить свои заявки на 250 млрд евро, которые будут распределяться в виде безвозмездных грантов до 2022 года, на остальные 500 млрд евро, которые будут выделяться странам ЕС в виде кредитов, — до 2024 года.