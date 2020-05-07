Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татсоцбанка на уровне «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка отражают невысокая оценка рыночных позиций, удовлетворительные оценки качества активов и внебалансовых обязательств, сильная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации, адекватная ликвидная позиция, а также удовлетворительная оценка корпоративного управления», — отмечается в сообщении.



Татсоцбанк — небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на корпоративном и розничном кредитовании, расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ и пула крупных корпоративных клиентов, а также на выдаче банковских гарантий.

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне, при этом банк занимает приемлемые позиции на рынке домашнего региона. Несмотря на наличие сети структурных подразделений географическая диверсификация бизнеса оценивается как невысокая. Концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку высокий уровень такой концентрации может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе.

Кроме того, агентством отмечается адекватная диверсификация активов по сегментам кредитного риска и значительное снижение концентрации выданных гарантий и активов банка на связанных с его бенефициарами структурах.

Вместе с тем, банк сохраняет доступ к качественной клиентской базе, представленной крупными высокотехнологичными предприятиями, в том числе связанными с госкорпорацией «Ростех». Сильная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации.

Агентство отмечает, что долговременный отказ банка от выплаты дивидендов позволяет ему поддерживать высокий запас капитала за счет капитализации прибыли. Вместе с тем, по мнению агентства, на фоне пандемии COVID-19 и спада деловой активности возрастают риски потенциального ухудшения финансового состояния заемщиков, что до конца 2020 года может привести к дополнительному досозданию РВПС и окажет давление на буфер капитала и финансовый результат банка.

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

