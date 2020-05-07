Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Владбизнесбанка на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемым качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и капиталу при умеренной способности к его генерации, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, банк демонстрирует высокие показатели достаточности собственных средств (на 1 апреля 2020 года Н1.0 равен 30,4%, Н1.2 — 28,1%), при этом буфер абсорбции убытков по абсолютной величине капитала позволяет банку выдержать полное обесценение около 35% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств.

Основу активов банка формирует ссудная задолженность: на кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям приходится порядка 38% валовых активов, на кредиты физлицам — 30% активов, при этом порядка трети розничных ссуд выдано физическим лицам на цели развития бизнеса.

