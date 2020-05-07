Бывший советник председателя правления по информационной безопасности банка «Премьер Кредит» Андрей Андреев не признает вину в хищении из кредитного учреждения более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил адвокат объявленного в международный розыск и заочно арестованного обвиняемого Артур Катанский.

«Естественно, в Басманном суде мы категорически возражали против [удовлетворения] ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному в случае пересечения им границ России или экстрадиции в РФ. Я просил суд не удовлетворять это ходатайство как незаконное, необоснованное и немотивированное, поскольку даже в представленных следователем материалах абсолютно нет доказательств причастности Андрея Андреевича к совершению инкриминируемого ему преступления», — сказал защитник.

По его словам, указанное в материалах дела преступление относится к сфере предпринимательской деятельности и гражданско-правовым отношениям. «Особое внимание суда я обратил на то, что мой подзащитный вообще не уведомлялся надлежащим образом о том, что в отношении него возбуждено дело и он привлекается в качестве обвиняемого, объявлен в федеральный розыск, тем более в международный», — отметил Катанский. Он добавил, что, несмотря на то что следователи знали место фактической регистрации Андреева в Королеве, никакие повестки или документы не были направлены туда для уведомления «даже Почтой России».

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Андреева, он объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.