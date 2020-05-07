Банк «Русский Стандарт» обеспечил членам саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») техническую возможность осуществления В2С-переводов своим клиентам и приема С2В-переводов от физлиц с помощью Системы быстрых платежей (СБП), следует из релиза финучреждения.

«Переводы между юридическими и физическими лицами через Систему быстрых платежей раскрывают множество новых возможностей для членов СРО «МиР» при построении финансового диалога МФО и клиента. Благодаря новому сервису, разработанному банком «Русский Стандарт», В2С-переводы (выплаты средств от МФО физлицам), а также С2В-переводы (платежи физлиц в адрес МФО для погашения займа) будут быстрее и выгоднее традиционных карточных переводов. Совершить В2С-перевод через СБП просто: достаточно лишь Ф. И. О., номера телефона клиента МФО, а также наименования банка-получателя, который должен быть участником СБП и поддерживать функционал зачисления таких платежей на своей стороне. В рамках технологии МФО направляет распоряжение о переводе в банк через программный интерфейс (API)», — отмечается в сообщении.

После того как банк проанализирует возможность перевода по указанным реквизитам и проверит совпадение Ф. И. О. клиента из распоряжения с полученным от банка-получателя владельца счета, будет осуществлен перевод.