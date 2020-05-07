Банк России в рамках развития доступности финансовых услуг прорабатывает вопрос о введении сервиса пополнения банковских карт через кассы торговых точек. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе видеоконференции.

«Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы кроме снятия наличных можно было в торговых точках и положить наличные на свою пластиковую карточку, а дальше уже в интернет-торговле и через дистанционные каналы использовать безналичные деньги для получения финансовых и нефинансовых услуг», — сказал он.

По словам Швецова, количество торговых точек, в которых можно снять наличные, увеличилось за год с 90 до 3,7 тыс. «Мы также экспериментировали с новыми формами предоставления услуг гражданам через торговые точки. В малонаселенных пунктах можно получить с использованием пластиковой карточки наличные денежные средства. Количество точек за год увеличилось с 90 до 3,7 тысячи таких предприятий», — добавил первый зампред ЦБ.