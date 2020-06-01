Банк России решил отложить ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.



«Мы, как и все остальные регуляторы, приняли решение отложить в этом году ужесточительные меры. И я думаю, что где-нибудь в будущем, когда такая необходимость возникнет, мы рассмотрим, но сейчас такой необходимости нет», — заявила Юдаева.

Ранее ЦБ сообщал о возможном введении с июля 2020 года показателя долговой нагрузки при расчете банками коэффициентов риска по ипотечным кредитам. Этот показатель с 1 октября 2019 года применяется при выдаче потребительских кредитов: для банков установлены повышенные надбавки по кредитам заемщиков с высоким ПДН.