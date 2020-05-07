Постепенное ослабление ограничительных мер в некоторых регионах приводит к оживлению в отдельных отраслях. Так, в последние две недели улучшилась динамика финансовых потоков в отраслях, занимающихся оказанием бытовых и персональных услуг, что может быть связано с реализацией отложенного спроса в тех регионах, где началось постепенное снятие ограничительных мер, отмечается в очередном выпуске еженедельного «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» Банка России.

«В целом отклонение входящих потоков вниз от «нормального» уровня на неделе с 18 по 22 мая увеличилось по сравнению с первой половиной месяца (до 14,6%). Внешний спрос остается низким, сказывается и действие вторичных эффектов на широкий круг отраслей», — отмечает регулятор.

Тем не менее уровень отклонения остается меньше, чем в апреле, указывая на постепенное оживление экономической активности по сравнению с периодом нерабочих дней.

В то же время в апреле — мае наблюдается значительное увеличение платежей из сектора государственного управления в пользу физических лиц, что отражает действие различных бюджетных программ социальной поддержки населения.