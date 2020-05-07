Инфляционные ожидания населения и бизнеса в мае снижались. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Снижение ожиданий связано с замедлением роста цен под воздействием укрепления рубля и слабого спроса, указали в ЦБ.

«В мае продолжилось начавшееся в марте проведение телефонных опросов населения ООО «инФОМ» по заказу Банка России. Результаты опроса свидетельствуют о снижении инфляционных ожиданий на ближайший месяц. Среди наиболее подорожавших реже стали упоминаться товары длительного хранения, а также фрукты и овощи. Рост цен на эти товарные группы был наиболее значительным, по мнению опрошенных, в апреле, однако замедлился в начале мая», — отмечается в сообщении.

По данным мониторинга предприятий, проведенного ЦБ в мае, ценовые ожидания бизнеса на ближайшие три месяца снизились под влиянием укрепления рубля и сокращения издержек. Рост ожиданий наблюдался лишь у предприятий добычи полезных ископаемых, что было связано с динамикой мировых цен на сырье.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция составит 3,8—4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.