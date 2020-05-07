В апреле 2020 года на первую просрочку вышло на 30% больше кредитов, чем в марте, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.



В обзоре финансовой стабильности отмечается, что на 1 апреля уровень долговой нагрузки домохозяйств достиг 10,9% — максимального значения за все время наблюдений. «При этом качество необеспеченных кредитов на 1 апреля было существенно лучше, чем накануне волатильности 2014—2015 годов», — отметила Юдаева. Так, доля кредитов с просрочкой более 90 дней на начало апреля составляла 7,9%, а на 1 октября 2014 года — 11,6%.

«Однако сейчас, очевидно, качество начинает ухудшаться. В среднем по опрашиваемым банкам в апреле на просрочку вышло на 30% больше кредитов, чем в марте», — сообщила представитель ЦБ. В таких условиях банки ужесточают требования к кредитоспособности заемщиков как в розничном, так и в корпоративном секторе.

В последние два месяца наблюдается сокращение кредитов физическим лицам. По предварительным данным ЦБ, с начала апреля по 25 мая задолженность физлиц снизилась на 0,9%. Корпоративное кредитование, наоборот, ускорилось. Прирост с коррекцией на валютную переоценку составил 1,2%.