Российские банки практически не открывают счета для получения соцвыплат по видеосвязи, поскольку видят в этом повышенные риски с точки зрения информационной безопасности, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«По моей информации, видеосвязь не очень хорошо пользуется банками. Потому что банки считают, что это все-таки рискованный канал, что правда: это рискованный канал, он не защищенный. И как потом доказывать в суде или где-то, что это тот клиент, который получал кредит, это сейчас нигде не прописано, и доказать будет очень сложно. По моей информации, банки получили эти разъяснения, но практически не пользуются», — сказала она на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.

Распространение коронавируса и вынужденная самоизоляция граждан заставила ЦБ отступить от одного из своих основных принципов антиотмывочного закона и разрешить в некоторых случаях открытие счета новым клиентам без визита в офис банка. До 1 июля это будет разрешено в тех случаях, если счет открывается для отправления или получения социально значимых платежей. Тем не менее, как рассказали представители нескольких крупных банков на конференции газеты «Ведомости» в конце апреля, пока такую услугу своим клиентам оказывать они не начали.