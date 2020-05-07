Банкам не выгодно подключать оплату товаров по QR-коду в рамках Системы быстрых платежей (СБП) из-за более низких комиссий по сравнению с классическим эквайрингом, поэтому они не спешат внедрять эту услугу для клиентов. Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету Центробанка.

«Проблема не в юрлицах, проблема в банках. Дело в том, что для того чтобы иметь возможность принимать оплату по QR-коду юридическим лицам, а юридическое лицо должно со своим банком, где оно обслуживается, должно заключить договор, что банк, фактически как эквайер, осуществлял обработку таких операций. Не все банки готовы в этой теме быстро двигаться, потому что они до последнего пытаются сохранить эквайринговые комиссии именно по картам», — сказала Скоробогатова.

По ее словам, 11 банков уже подключено, сами торговцы стали занимать более активную позицию. Если банк не идет на такой дополнительный инструмент, то многие торговцы готовы рассматривать смену банка, и идти в те банки, которые им готовы предоставить максимальный сервис, пояснила Скоробогатова.

В случае, если ситуация по внедрению оплаты с помощью QR-кода не изменится, ЦБ подумает над тем, какие меры можно будет принять для масштабирования сервиса. «Нам нужно полгода посмотреть за этой ситуацией QR-кодов, будут ли дальше продолжаться со стороны коммерческих банков мероприятия по, скажем так, непродвижению данного сервиса, и через полгода вернутся к этой теме. Если мы поймем, что со стороны банков есть угроза этот сервис каким-то образом блокировать, значит, я думаю, что мы с вами предложим какие-то меры, как это решить», — заключила Скоробогатова.