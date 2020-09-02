Банк России рекомендовал кредиторам при рассмотрении заявлений на реструктуризацию кредита или займа по собственным программам руководствоваться подходами, аналогичными изложенным в антикризисном законе (106-ФЗ).

«Это означает рассмотрение заявления заемщика в течение пяти дней, отсчет начала реструктуризации со дня направления гражданином заявления (если он не указал иную, конкретную дату), а также неначисление неустойки в период рассмотрения кредитором заявления, если реструктуризация одобрена», — говорится в информационном письме , направленном регулятором в кредитные организации, МФО, КПК, СКПК и ломбарды.

Кроме того, в своем информационном письме регулятор дал кредиторам рекомендации в случае отказа в предоставлении кредитных каникул или реструктуризации по собственным программам сообщать заемщикам о причинах такого отказа.

Ранее Банк России выявил недостатки при предоставлении гражданам кредитных каникул . Тогда ЦБ рекомендовал кредиторам информировать заемщиков всеми возможными способами обо всех существующих вариантах реструктуризации, а также о порядке начисления процентов и возвращения к графику платежей, всех правилах и особенностях оформления различных видов кредитных каникул, отсрочек и льгот. Заемщик должен понимать разницу между альтернативными способами реструктуризации, а кредитор — фиксировать волю клиента при выборе такой реструктуризации, говорится в письме регулятора.