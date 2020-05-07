Кредиторы ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных ссуд, пишет «Коммерсант» . Согласно данным БКИ «Эквифакс», в апреле по потребительским ссудам доля отказов из-за ужесточения кредитной политики стала самой большой за последний год, увеличившись на 7 процентных пунктов до 60%, по кредитам наличными — на 5 п. п. до 36%, по микрозаймам — на 9 п. п. до 70%. Всего доля одобренных заявок в апреле по этим сегментам снизилась в 1,3—1,6 раза до 18—29%. По ипотеке рост доли отказов из-за изменения кредитной политики банков оказался менее заметным — на 4 п. п. до 22%, а по кредитным картам показатель сократился с 37% до 34%. На 7 п. п. выросла доля отказов из-за кредитной истории заемщика, составив 33%.

По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), кредитные политики банков хоть и продолжают играть главную роль при одобрении заявок, но их доля в структуре отказов без разбивки на сегменты в апреле снизилась. Выросла доля отказов в связи с недостаточно хорошей кредитной историей: за год — на 4,1 п. п., а в апреле к марту — на 3,4 п. п., сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кредиторы не опровергают ужесточения условий для получения кредитов клиентами. Так, Сбербанк адаптировал свои риск-стратегии принятия решений по выдаче кредита, требования к потенциальным заемщикам скорректировались, но банк не останавливает кредитование, сообщили там. В банке «ФК Открытие» скорректировали риск-политику с учетом экономической ситуации и более строго смотрят на клиентов. В Совкомбанке отмечают, что на снижение процента одобрения в банках могло повлиять требование наличия постоянной занятости, в то время как некоторые заявители лишились постоянного источника дохода.

По мнению экспертов, действия банкиров логичны. Необеспеченные ссуды в отличие от обеспеченных залогом кредитов всегда входят в зону риска, когда основная масса стандартных заемщиков оказывается в неопределенной ситуации. Предпосылок для разворота ситуации к росту доходов россиян пока нет, поэтому кредиторы и дальше могут продолжить ужесточать условия.